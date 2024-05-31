WATWING ツアーTシャツ トレカ シール付き

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商品詳細
全国ツアーのグッズTシャツです。ご希望ございましたら2〜4枚目のトレカやブロマイドなどお一つお付けします。+700円でzepp銀テープ添付も可能です。Tシャツは白M、黒M、黒L在庫ございます。別でタオルも出品しておりますのでよろしければご覧ください。お気軽にコメントください☺︎#WATWING#福澤希空 #髙橋颯 #桑山隆太 #古幡亮 #八村倫太郎 #鈴木曉
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