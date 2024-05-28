良品【KBF】ケービーエフ リブキャミワンピース (F) 灰 センタースリット

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商品詳細
良品！【KBF】ケービーエフリブキャミワンピース(F)灰センタースリットカラー···グレー＊色に関しましては、主観で判断しておりますので、正規カラーなどとは言いまわしが異なる場合がございます。柄・デザイン···素材綿40％ アクリル40％ ナイロン20％サイズ表示：One 着丈 約87㎝身幅 約43㎝肩幅 約25㎝素人の平置き採寸ですので若干の誤差は、ご容赦下さい。あくまでも、素人による検品、保管ですので見落としもあるかと思います。商品に不備があり、キャンセルを検討される場合には、事前にご相談下さい。なお、古着なので多少のにおいがありますが、そのままのお届けになる場合もあります。（新古品も含みます）a1607
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