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良品【KBF】ケービーエフ リブキャミワンピース (F) 灰 センタースリット
商品番号 H84943899398
商品名

良品【KBF】ケービーエフ リブキャミワンピース (F) 灰 センタースリット
ブランド名 ケービーエフ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

良品！【KBF】ケービーエフリブキャミワンピース(F)灰センタースリットカラー···グレー＊色に関しましては、主観で判断しておりますので、正規カラーなどとは言いまわしが異なる場合がございます。柄・デザイン···素材綿40％　アクリル40％　ナイロン20％サイズ表示：One　着丈　約87㎝身幅　約43㎝肩幅　約25㎝素人の平置き採寸ですので若干の誤差は、ご容赦下さい。あくまでも、素人による検品、保管ですので見落としもあるかと思います。商品に不備があり、キャンセルを検討される場合には、事前にご相談下さい。なお、古着なので多少のにおいがありますが、そのままのお届けになる場合もあります。（新古品も含みます）a1607
http://narcologia.ru/goods/Taipei842671.html
http://narcologia.ru/goods/revamp507022.html
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