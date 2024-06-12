NEMIKA シルク\u0026麻ブレンド・レース飾り・長袖ブラウス 68017

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【商品説明】やや使用感のあるお品ですが、目立つ汚れやダメージなく状態良好です。ドライ専用の高級洗剤で浸けおき洗いしてあります。(そのため若干のシワがあります)レリアンLeilianライトブルーシャンブレー比翼古着なので、多少のにおいがありますが、そのままのお届けになる場合もあります。(新古品も含みます)【サイズ】肩幅39袖丈58身幅50着丈61（平置きでの計測になります。素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。）【素材】写真参照【状態】コンディションランクAB〈S〉新古品〈A〉使用感のほとんど感じられない、または使用感わずかのキレイなお品〈AB〉やや使用感があるものの状態の良いused〈B〉使用感とかすかなダメージがあるものの、気にならない程度のもの〈B-〉明らかな使用感と小さなダメージがあるものの、古着として楽しめるもの〈C〉明らかな使用感があって、目立つダメージや汚れがあるもの〈D〉かなりの使用感があって、目立つダメージや汚れがあるもの〈E〉ジャンク品※入念にコンディションチェックをしておりますが、細かい汚れ・ほつれ・シミなど見落す場合がございますのでご理解のほどよろしくお願い致します。※保管および梱包によって、皺が出来てしまいますことをあらかじめご了承ください。※気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。#古着兄弟のレディース商品はこちら#古着兄弟のレディースのトップスはこちら