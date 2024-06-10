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2点売り【未使用】bokanii フロントレーヤードトップス　ロングワンピース
商品番号 F60313283084
商品名

2点売り【未使用】bokanii フロントレーヤードトップス　ロングワンピース
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トップス　ロングワンピース　セット売りトップス柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋新品未使用タグ付き。フロントレーヤードトップス購入後自宅保管しておりました5490円で購入ポリエステル100%身丈　約58cm身幅　約54cm袖丈　約24cm平置きでの採寸となります。素人採寸の為おおよその目安とお考えください。ロングワンピース袖丈···半袖カラー···グレー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋YouTuberかすちゃんプロデュースアパレルブランドですロングシャツワンピース新品未使用タグ付き購入後自宅保管しておりました保管の際にできたシワがございますスカート部分に裏地ありbokaniiかすちゃん
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