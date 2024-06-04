【未使用】Disneyリゾート限定ティガーアロハシャツ　⭐︎ディズニーリゾート限定

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お盆期間限定！更にお値下げしました！Disneyリゾート限定大人気のティガー柄アロハシャツ！ディズーリゾートへ旅行の予定がある方にお勧め♪ディズニーリゾートへ行く予定がコロナでキャンセルになり、一度も着ることなく出品しました！肩幅47センチ身幅54センチ着丈70センチカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏