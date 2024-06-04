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美品　DeuxiemeClasse アシンメトリーニットソー　コットン
商品番号 L94897909847
商品名

美品　DeuxiemeClasse アシンメトリーニットソー　コットン
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DeuxiemeClasseアシンメトリーカットソーコットン100%コットンニットソーアシンメトリーな変形デザイン数回着用のみ、目立つ汚れはなく状態とても良いとおもいますが真っ白なのでご理解ある方にENFORD好きな方にも#DeuxiemeClasse#ドゥーズィエムクラス#ENFORD#エンフォルド#CITYSHOP#ROKU#ロク#IENA#イエナ#BLACKBYMUSSY#アシンメトリー柄・デザイン···無地カラー···ホワイト
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