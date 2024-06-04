【極美品】martinique 総レース　七分袖　トップス　ブラウス

martiniqueマルティニーク公式サイト購入2.3回着用シミ、汚れ等のない極美品同素材のロングスカートも出品しています。セットで持っておかれると、コーディネートの幅が広がります。キレイめにもデニム合わせでカジュアルにもお使いいただけます。差し色として華やかなので、真冬以外のロングシーズン着用できます。サイズ…フリーサイズ平置き実寸…肩幅36身幅50着丈55袖丈43㎝テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···レース定価…約25,000円



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