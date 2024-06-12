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- １０７ カネコイサオ、ブルーグレーチェック袖なしブラウス
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商品詳細
新品未着用素材...コットンカラー...ブルーグレー系チェック袖丈...袖なし襟ぐり、肩先は共布ピコフリル裾‥ケミカルレース前‥中心にタック１０本位、下にギャザーが出ています。後あき、くるみボタン9個、替えぼたんあり。季節感...春,夏,秋,冬サイズ 脇下身幅49位、丈60位、裾幅55位、肩幅（フリル含む）46位脇下（レース含む）40位、袖ぐり41位カネコらしいお洒落な色合いで合わせ易いです。袖無しなので上に羽織ってもかさばらず便利です。新品未着用ですが自宅保管にご理解のある方にお願い致します。
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