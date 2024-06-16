お値下げ‼️未使用タグなしワコールサルートキャミソールM 薔薇刺繍スワロフスキー

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商品詳細
未使用タグなし ワコールサルートキャミソール M薔薇の刺繍にスワロフスキーが入って素敵です。キラキラ輝いて綺麗です。可愛く上品。後ろはシャーリングになっています。刺繍の上の切り替えから下は、二重になっています。新品ですが、タグとリボンを取ってしまいました。カラー...オフホワイト柄・デザイン...刺繍
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