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お値下げ‼️未使用タグなしワコールサルートキャミソールM 薔薇刺繍スワロフスキー
商品番号 X59801340793
商品名

お値下げ‼️未使用タグなしワコールサルートキャミソールM 薔薇刺繍スワロフスキー
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用タグなし　ワコールサルートキャミソール　M薔薇の刺繍にスワロフスキーが入って素敵です。キラキラ輝いて綺麗です。可愛く上品。後ろはシャーリングになっています。刺繍の上の切り替えから下は、二重になっています。新品ですが、タグとリボンを取ってしまいました。カラー...オフホワイト柄・デザイン...刺繍
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