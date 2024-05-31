MICHAEL KORS ハンドバック ショルダーバッグ

数回使用した状態のものを譲っていただきましたが、モノの多い自分には小さかったので使用しておりません。目立ったキズや使用感もなく比較的綺麗な状態です。神経質な方はご遠慮ください。(約)25×18×10cmマグネットボタンのメインポケット(内ポケットあり)メインの両サイドにオープンポケットとファスナーポケットとあり、収納力バツグンです。⚫︎コメントの前にプロフィールをご確認ください



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