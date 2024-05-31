リアルクロコ牛革バッグ週末価格❗

□プロフィール一読願います。□リアルクロコ牛革バッグ新品□カラー···ブラック□サイズ上部横24下部横21縦16マチ7□内部ポケット4つ外側ポケット2つネームプレート1つベルト最大128センチ（金具含む）金具ゴールド□ショップチャンネルで購入□20センチの長財布、ハンカチ、エコバック入れてみました。あとスマホと鍵なら入りそうです。□ベルト長さ最大にして身長168センチで斜めがけしてみて足の付け根、骨盤横に鞄がきますのでサイズ的にも幅広くお使い頂けると思います。□経年でいい感じになると思います。底少しだけへこみがあります。追加写真のご希望ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。お値下げ不可ですm(__)m#リアルクロコバッグ#クロコバッグ#小さいバッグ#斜め掛けバッグカラー...ブラック素材...クロコダイル(本革),その他レザー(本革),ツイード



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