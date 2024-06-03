ショール　 初開封　岡重　花更紗　ベルベット　絹100% 　マフラー　着物

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御覧いただきありがとうございます。父が永く愛し、情熱を注いでいた舞踊、演劇、大切に保管していた用品を多く引き継ぎ致しました。父から引き継いだ品や舞踊、演劇、小道具、和装、着物、小物、文様等々と勉強してる今、皆様からもいろいろと教えていただき、興味が深く、大きく広がっております。その中で気に入ったものを新たに用意させて頂きました。(65)ショール 岡重 ビロード 絹100%シルク ※ベルベットのしなやかな毛足の風合いが大変美しい、老舗岡重の大判ショールです。京友禅の老舗岡重は、繊細な柄と染色技術で名高い評価を得る名門です。黒地に、岡重らしい曲線美の花更紗柄のあしいは、上品さと格調高さを感じさせます。サイズ:横 168cm程 縦52cm程 カラー:黒素材:生地部分絹１００%ビロード部分絹５０％レーヨン５０％ショール ストール スヌード マフラー 道中着 道行 道行コート 和装コート 羽織り 雨コート 日本舞踊 大衆演劇 歌謡舞踊 新舞踊 舞踊 演劇 舞台 ステージ 芝居 時代劇 衣装 着物 和服 和装 小物 小道具 かくし芸 大人 剣舞殺陣アクション 仮装 コスプレ コレクション インテリア アート 男 女発表会 カラオケ大会 撮影 スタジオ 動画 外出着用途は多種であります。 必要な方、興味のある方にご提供出来れば嬉しく思っております。関連する品を多種、多数に出品させていただいております。 新たな発見、発想も生まれると思いますので、合わせて他の品も御覧いただきまして、組み合わせはいかがでしょうか。 組み合わせを自由に想い描いていただければ幸いです。複数を同時購入された場合は、同梱発送も致します。同梱をわかりやすくするため、出品に番号を付けております。 同梱希望の際は、この番号を示していただき確認させていただきます。 同梱希望は、基本に同時購入された場合とさせていただきますこと了承のことよろしくお願いします。 発送、梱包、取り扱いとまだまだ未熟ですので、勉強させていただきますので、お届け迄について重点なことお教えいただければ幸いです。 こちらもよろしくお願いします。素材···シルク