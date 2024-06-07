COACH バッグ ショルダーバッグ コーチ

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商品詳細
カラー...レッド色は赤です実物は写真より少し暗めです。真ん中縦約17センチ底横約23センチ底まち約6.8センチ包装はリサイクルを利用します金属部分は少しキズあります#ブランドバッグ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ他にもミュウミュウのパンツなど出品しています
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