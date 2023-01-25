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あけび籠バック
商品番号 P31315103667
商品名

あけび籠バック
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あけびカゴバックです。このサイトで、購入致しましたが、形が気に入り購入いたしましたが、サイズを確認せず購入してしまい、希望していたものより小さ買ったため、出品いたしました。高さ23cm横24cmマチ　11cm持ち手からの高さ35.5cm
http://narcologia.ru/goods/moped278568.html
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