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商品詳細
あけびカゴバックです。このサイトで、購入致しましたが、形が気に入り購入いたしましたが、サイズを確認せず購入してしまい、希望していたものより小さ買ったため、出品いたしました。高さ23cm横24cmマチ 11cm持ち手からの高さ35.5cm
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