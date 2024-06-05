Vivienne westwood ハート型ハンドバッグ クロコダイル

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商品詳細
素材···クロコダイル(本革)カラー···ブラック使用回数4.5回付属のショルダー紐はバックの中にお入れして梱包させていただきます。売り切りたいためお値下げ可能です。不明な点ありましたら気軽にコメントお願いいたします。すり替え防止のため購入後の返品交換は受け付けておりません、ご了承ください。
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