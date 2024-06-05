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Vivienne westwood ハート型ハンドバッグ クロコダイル
商品番号 R36714276684
商品名

Vivienne westwood ハート型ハンドバッグ クロコダイル
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···クロコダイル(本革)カラー···ブラック使用回数4.5回付属のショルダー紐はバックの中にお入れして梱包させていただきます。売り切りたいためお値下げ可能です。不明な点ありましたら気軽にコメントお願いいたします。すり替え防止のため購入後の返品交換は受け付けておりません、ご了承ください。
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