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美品♡celford セルフォード＊ボウタイ付ラグランブラウス ピンク
商品番号 X24471411146
商品名

美品♡celford セルフォード＊ボウタイ付ラグランブラウス ピンク
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

石井美保さん着用celfordセルフォードボウタイ付ラグランブラウスcolor:ピンク石井さんもInstagramでこのブラウスを可愛いとコメントされておりました。2～3回着用のみの美品です。
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