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- 美品♡celford セルフォード＊ボウタイ付ラグランブラウス ピンク
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商品詳細
石井美保さん着用celfordセルフォードボウタイ付ラグランブラウスcolor:ピンク石井さんもInstagramでこのブラウスを可愛いとコメントされておりました。2～3回着用のみの美品です。
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