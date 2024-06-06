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【新品 】アニエスベー Tシャツ タグ付き Lサイズ
商品番号 V97154062115
商品名

【新品 】アニエスベー Tシャツ タグ付き Lサイズ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付き新品未使用品です。サイズ着丈:約63cm　バスト:約94cm肩幅:約38cm　袖丈:約14cm平置きでの採寸になりますので、多少の誤差がある場合がございます。ご了承下さい。海外並行輸入品になります。ご理解頂ける方ご購入お願いします。
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