◉チャムス キャンプベスト Mサイズ◉着丈···ミドル 素材···デニム◉状態 キャンプでの使用はなく、着用歴もないです。ずっと自宅保管していました。◉その他自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。



チャムス（CHUMS） アウター キャンピングベスト CH04-1219-M022 （カーキ/Ｍ/Men's）



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