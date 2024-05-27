111⭐️ シャネル　スカーフ　【良品】【美品】

ご覧いただきありがとうございます。シャネルのスカーフです。縦 約89cm横 約89cmサイズ等多少の誤差はご了承ください。素人検品ですが、特に目立った汚れや傷はなく、とてもきれいな状態です。質問等あればお気軽に連絡ください。こちらは古着ですので神経質な方はお控えください。#シャネル#ハイブランド#スカーフ#良品#美品



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