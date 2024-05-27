【Harpo/アルポ】アニマルロングネックレス

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商品詳細
2022年ベイクルーズストアで購入数回着用しています。長さ66センチシルバーパーツの繋ぎの箇所はシルバー特有の若干黒くなっています。画像の通りです。新品や完璧を求める方はご遠慮ください。付属の袋付きです。プチプチにつつんで発送します。【Harpo/アルポ】フランスの首都パリで1971年に設立されたブランド。ファッションの中心地であるフランス人デザイナーのエッセンスをインディアンジュエリーに取り入れることでスタイリッシュな仕上がりに。スターリングシルバーとカラービーズ、天然石を独自の感性で組み合わせることで本来の武骨なイメージのあるインディアンジュエリーとはまた違った楽しみ方を提案しています。※サイズについて弊社販売サイズ：メーカーサイズフリーサイズ（009）：F※メーカー品番：HPCO1026INC/16ANIMA材質···SV925カラー···シルバー#harpo#ロンハーマン
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