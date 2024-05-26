夏　　ワンピース　グレーブルー

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商品詳細
サイズ18号と書いてありますが、Mサイズくらいだと思います。目立つ汚れはありませんが、古着のため気にならない方のみお願いいたします。自分で着るか迷っているのでお値下げはできません。原宿下北沢中目黒高円寺光那由多即興fizzグレープフルーツムーン３匹のこねこmarcopoloマルコポーロkikisantamonicaサンタモニカflowerフラワーhugハグlochieロキエinouアイノウnicoガイジンザバージンメリーbonjourgrimoireグリモワールシカゴchicagokiarisjantiquestogaxtczigdeptantiqueorfeo蚤の市editforlulumalionmillvintagemilitariajantiquesジャンティークジャンヌバレビンテージvintageレトロ90s80s70sレトロ古着usa古着アメリカ古着ヨーロッパ古着など好きな方におすすめです
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