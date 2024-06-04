専用JH279★高級エメラルド約0.5ct K18 ネックレス ソーテ付

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エメラルドソーティング付K18両吊りペアシェイプカットエメラルドカットネックレスジュエリーです。※実際のエメラルドのお色味は写真3をご参照下さい。●コメントエメラルドカットとペアシェイプカットの2種類のカットが施された、鮮やかな色味の上質なエメラルドをあしらった、素敵なデザインの高級ジュエリーです。是非この機会にご入手ください(^^)●状態B※天然エメラルドの為、市場によく出回る程度の傷はございます。S＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。※詳しくは写真をご確認ください。※専門クリーニング済み。●品質K18イエローゴールド※750刻印エメラルド大凡0.5ct※刻印なし※宝石は全て天然のものです。●重量約3.7g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。デザイン部分＝0.85cm×2.30cm内周＝42cm●付属ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無ソーティング有★★★★★★★★★★★★★★在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！セット購入で大幅値引き致します＼(^o^)／★★★★★★★★★★★★★★※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)K1818k18金プラチナpt900pt850イエローゴールドK18WGダイヤモンド0.5ct1ct2ctEKC6D