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レトロ ツイード調 チェック コート アウター 秋冬 ブルー
商品番号 G28474382397
商品名

レトロ ツイード調 チェック コート アウター 秋冬 ブルー
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,447 円
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商品詳細

プロフをご覧になった方限定特別割引♪◆表記サイズ◆L着丈72cm身幅62cm肩幅56cm袖丈42.5cm◆カラー◆ブルー◆商品説明◆トレンド感あるレトロでクラシックなチェックのショートコートです♡ジャケットのようにご着用いただけます！韓国オルチャンファッション好きに◎シンプルなデザインなので、スカートやパンツなど、どんなスタイルにも相性抜群です！足元はロングブーツやスニーカーでも決まります！今季のワードローブにオススメ！！その他原宿系や韓国ストリートファッションがお好きな方にもオススメです♡
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