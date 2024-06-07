レトロ ツイード調 チェック コート アウター 秋冬 ブルー

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プロフをご覧になった方限定特別割引♪◆表記サイズ◆L着丈72cm身幅62cm肩幅56cm袖丈42.5cm◆カラー◆ブルー◆商品説明◆トレンド感あるレトロでクラシックなチェックのショートコートです♡ジャケットのようにご着用いただけます！韓国オルチャンファッション好きに◎シンプルなデザインなので、スカートやパンツなど、どんなスタイルにも相性抜群です！足元はロングブーツやスニーカーでも決まります！今季のワードローブにオススメ！！その他原宿系や韓国ストリートファッションがお好きな方にもオススメです♡