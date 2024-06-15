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LOUIS VUITTON スピーディ・バンドリエール 25
商品番号 P54529448810
商品名

LOUIS VUITTON スピーディ・バンドリエール 25
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトンスピーディ・バンドリエール25モノグラム2012年購入です。箱と購入時の明細書（切り取りあり）合わせて買ったバッグインバッグ（画像2）あります。金具メッキ剥がれヌメ革のシミ焼けバッグの中もシミあります。南京錠の鍵無くしており外せません。直営店で取り外しはできるようです。画像に載せられてない部分もありますので、不明な点は質問ください。値下げは対応していません。
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