LOUIS VUITTON スピーディ・バンドリエール 25

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンスピーディ・バンドリエール25モノグラム2012年購入です。箱と購入時の明細書（切り取りあり）合わせて買ったバッグインバッグ（画像2）あります。金具メッキ剥がれヌメ革のシミ焼けバッグの中もシミあります。南京錠の鍵無くしており外せません。直営店で取り外しはできるようです。画像に載せられてない部分もありますので、不明な点は質問ください。値下げは対応していません。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical907601.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce741455.html
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