ノースリーブ　チェック　美品♥️

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商品詳細
グリーンのチェックでとてもきれいです☆スカートでも、パンツでもキレイかとおもいますカーデガンなど、重ね着しても使いやすそうです二枚目、背面の写真ものせています☆光沢あり、生地がいいです(o^－^o)サイズ2とありますがSくらいかなとおもいますスカートにもパンツにもきれいです♪カラー···グリーン袖丈···袖なし柄・デザイン···チェック#グリーン#チェック#ノースリ#トップス#袖無し#レディース#パンツ#重ね着#カーデガン#タートル#ジーパン#ワイドパンツ#ヒール#パンプス#サンダル#フラットシューズ#スニーカー
http://narcologia.ru/goods/kindness73005.html
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