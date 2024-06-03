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ノースリーブ　チェック　美品♥️
商品番号 Q24447143619
商品名

ノースリーブ　チェック　美品♥️
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリーンのチェックでとてもきれいです☆スカートでも、パンツでもキレイかとおもいますカーデガンなど、重ね着しても使いやすそうです二枚目、背面の写真ものせています☆光沢あり、生地がいいです(o^－^o)サイズ2とありますがSくらいかなとおもいますスカートにもパンツにもきれいです♪カラー···グリーン袖丈···袖なし柄・デザイン···チェック#グリーン#チェック#ノースリ#トップス#袖無し#レディース#パンツ#重ね着#カーデガン#タートル#ジーパン#ワイドパンツ#ヒール#パンプス#サンダル#フラットシューズ#スニーカー
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