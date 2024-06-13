クリスチャンディオール スポーツ トップス ポロシャツ ゴルフウェア

袖丈···半袖Tシャツカットソー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋クリスチャンディオールスポーツのトップスポロシャツですこれから秋に最適です紺色ネイビーゴルフウェアやタウン着に活躍すると思います。サイズL綿100％身幅50cm着丈54cm袖丈19cm素人採寸です若干襟と袖のリブの部分の色が薄く感じられます長期自宅保管ですご理解いただける方よろしくお願い致します他にもクリスチャンディオールのスカートポロシャツ出品しておりますChristianDiorシャツゴルフスカートクリスチャンディオールスカートブランド古着ヴィンテージゴルフお好きな方いかがでしょうか



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