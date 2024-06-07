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ペイズリー柄シャツ　柄シャツ　レディーストップス　レディース　原宿　k-pop
商品番号 G92507845124
商品名

ペイズリー柄シャツ　柄シャツ　レディーストップス　レディース　原宿　k-pop
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★海外製品の為日本でのサイズ表記と異なります。お手数ですがメジャーで下記のサイズを●必ず●ご確認宜しくお願い致します。　・新品　未使用・サイズ　xxl・素人採寸!!平置き寸法　　　　　　◎着丈　前63cm後70cm　前後で丈の長さが違います。◎身幅　約　52cm　　　　◎肩幅　約　52cm◎袖丈　約　21cm日本の平均サイズですとL〜LLサイズくらいかと思われますのでLサイズにて出品させて頂いております。あくまでも私的意見なのでご理解、ご了承の程宜しくお願い致しますm(__)m●生地は柔らかく、薄い生地なので今の時期にぴったりなシャツになります。●しっかりした硬めの生地がお好みの方はご購入をお控え下さいますようお願い致しますm(__)m●終始気持ち良いお取り引きがしたいと思いますので、神経質な方完璧な洋服を求めている方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。★２点以上ご購入下さる方はお気持ちお値引きさせて頂きますので、お手数ですがご購入希望商品1つ1つにコメントを入れて頂けたら助かります。まとめて専用出品させて頂きます(*´∀｀*)!●何かご不明な点がございましたらいつでもコメントをお待ちしております(*^^*)♪柄シャツ　メンズトップスメンズシャツ　ヒップホップ　ストリート　病みかわ　袖丈···半袖柄・デザイン···その他　季節感···夏季カラー···レッド　袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/sepulchral221832.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful376151.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis802944.html
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