ペイズリー柄シャツ　柄シャツ　レディーストップス　レディース　原宿　k-pop



黒龍刺繍】black dragon embroidery design long sleeve black kung fu ... 黒龍刺繍】black dragon embroidery design long sleeve black kung fu ...



シャツ ペイズリー 長袖 韓国 ストリート レディース ダンス 衣装 ... シャツ ペイズリー 長袖 韓国 ストリート レディース ダンス 衣装 ...



重ね着風 シャツ ペイズリー ゼブラ 韓国 ストリート ダンス 衣装 ... 重ね着風 シャツ ペイズリー ゼブラ 韓国 ストリート ダンス 衣装 ...



◇ Kpop 大流行 ジャージ セットアップ 上下セット レディース 韓国 ... ◇ Kpop 大流行 ジャージ セットアップ 上下セット レディース 韓国 ...



【黒龍刺繍】black dragon embroidery design long sleeve black kung fu Chinese shirt / 龍柄 ドラゴン マオカラー スタンドカラー カンフーシャツ チャイナシャツ 総柄シャツ 黒シャツ モノトーン 長袖 ゆったり オーバーサイズ ... 【黒龍刺繍】black dragon embroidery design long sleeve black kung fu Chinese shirt / 龍柄 ドラゴン マオカラー スタンドカラー カンフーシャツ チャイナシャツ 総柄シャツ 黒シャツ モノトーン 長袖 ゆったり オーバーサイズ ...



重ね着風 シャツ ペイズリー ゼブラ 韓国 ストリート ダンス 衣装 ... 重ね着風 シャツ ペイズリー ゼブラ 韓国 ストリート ダンス 衣装 ...



ペイズリー柄 ジャケット ブルゾン 韓国 ストリート HIPHOP 原宿系 Y2K ... ペイズリー柄 ジャケット ブルゾン 韓国 ストリート HIPHOP 原宿系 Y2K ...



新品 ZARA 風 ペイズリー シャツ ブラウスシャツ オルチャン 韓国の ... 新品 ZARA 風 ペイズリー シャツ ブラウスシャツ オルチャン 韓国の ...



デニム ジャケット レース 刺繍 花柄 韓国 ストリート ダンス 衣装 ... デニム ジャケット レース 刺繍 花柄 韓国 ストリート ダンス 衣装 ...



[デコラティブ] 柄シャツ シャツ バンダナ柄 ペイズリー柄 レディース 長袖 ダンス 衣装 ゆったり 大きいサイズ ホワイト [デコラティブ] 柄シャツ シャツ バンダナ柄 ペイズリー柄 レディース 長袖 ダンス 衣装 ゆったり 大きいサイズ ホワイト



ロング シャツ レディース モード系 トップス ペイズリー ゴシック ... ロング シャツ レディース モード系 トップス ペイズリー ゴシック ...



ハーフパンツ バンダナ柄 ペイズリー シェフ ブラック ハーフパンツ ... ハーフパンツ バンダナ柄 ペイズリー シェフ ブラック ハーフパンツ ...



ベスト ショート丈 変形 アシメ 韓国 ストリート ダンス 衣装 原宿系 ... ベスト ショート丈 変形 アシメ 韓国 ストリート ダンス 衣装 原宿系 ...



柄シャツ カラフル 遊園地[品番：DCTW0002774]｜Decorative ... 柄シャツ カラフル 遊園地[品番：DCTW0002774]｜Decorative ...



[デコラティブ] 柄シャツ シャツ バンダナ柄 ペイズリー柄 レディース 長袖 ダンス 衣装 ゆったり 大きいサイズ ホワイト [デコラティブ] 柄シャツ シャツ バンダナ柄 ペイズリー柄 レディース 長袖 ダンス 衣装 ゆったり 大きいサイズ ホワイト

★海外製品の為日本でのサイズ表記と異なります。お手数ですがメジャーで下記のサイズを●必ず●ご確認宜しくお願い致します。 ・新品 未使用・サイズ xxl・素人採寸!!平置き寸法 ◎着丈 前63cm後70cm 前後で丈の長さが違います。◎身幅 約 52cm ◎肩幅 約 52cm◎袖丈 約 21cm日本の平均サイズですとL〜LLサイズくらいかと思われますのでLサイズにて出品させて頂いております。あくまでも私的意見なのでご理解、ご了承の程宜しくお願い致しますm(__)m●生地は柔らかく、薄い生地なので今の時期にぴったりなシャツになります。●しっかりした硬めの生地がお好みの方はご購入をお控え下さいますようお願い致しますm(__)m●終始気持ち良いお取り引きがしたいと思いますので、神経質な方完璧な洋服を求めている方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。★２点以上ご購入下さる方はお気持ちお値引きさせて頂きますので、お手数ですがご購入希望商品1つ1つにコメントを入れて頂けたら助かります。まとめて専用出品させて頂きます(*´∀｀*)!●何かご不明な点がございましたらいつでもコメントをお待ちしております(*^^*)♪柄シャツ メンズトップスメンズシャツ ヒップホップ ストリート 病みかわ 袖丈···半袖柄・デザイン···その他 季節感···夏季カラー···レッド 袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏