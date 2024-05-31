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BIRTHDAYBASH バースデーバッシュ シアーカバーボリュームパフT 黒
商品番号 R51732116929
商品名

BIRTHDAYBASH バースデーバッシュ シアーカバーボリュームパフT 黒
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シアーカバーボリュームパフT定価：4,947円(税込)COLOR：BLACKSIZE：S一度着用のみです。----------↓公式より↓----------素材　フロント：コットン85%　ポリエステル15%　　　パフ：コットン100%＆ポリエステル100％SIZES　レングス72cm　バスト50cm　袖丈31cm　肩幅35cm　袖口(ゴム)12cmM　レングス73cm　バスト52cm　袖丈32cm　肩幅36cm　袖口(ゴム)12.5cm※袖口伸縮性があるため多少の差異がある場合がございます。※平置きサイズとなります。※独自の計測法で採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。※商品について仕様が変更/改良することがございます。多少の誤差はご了承下さい。※生産時期により、生地に色の濃淡が多少ございます。ご理解のうえご注文ください。※個体差による細かいディティールでの返品はお断りさせて頂いております。※素材の特質上、色落ちがございます。　ご着用の前に必ず水通しまたはお洗濯をしていただくことをおすすめいたします。　水分や汗・摩擦により色落ちすることがあります。　色の薄い下着・小物類は避けてください。　また、お洗濯のさい他のお洋服と一緒に洗わないようにしてください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Persia663888.html
http://narcologia.ru/goods/assessor126003.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild94952.html
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