BIRTHDAYBASH バースデーバッシュ シアーカバーボリュームパフT 黒

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シアーカバーボリュームパフT定価：4,947円(税込)COLOR：BLACKSIZE：S一度着用のみです。----------↓公式より↓----------素材 フロント：コットン85% ポリエステル15% パフ：コットン100%＆ポリエステル100％SIZES レングス72cm バスト50cm 袖丈31cm 肩幅35cm 袖口(ゴム)12cmM レングス73cm バスト52cm 袖丈32cm 肩幅36cm 袖口(ゴム)12.5cm※袖口伸縮性があるため多少の差異がある場合がございます。※平置きサイズとなります。※独自の計測法で採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。※商品について仕様が変更/改良することがございます。多少の誤差はご了承下さい。※生産時期により、生地に色の濃淡が多少ございます。ご理解のうえご注文ください。※個体差による細かいディティールでの返品はお断りさせて頂いております。※素材の特質上、色落ちがございます。 ご着用の前に必ず水通しまたはお洗濯をしていただくことをおすすめいたします。 水分や汗・摩擦により色落ちすることがあります。 色の薄い下着・小物類は避けてください。 また、お洗濯のさい他のお洋服と一緒に洗わないようにしてください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋