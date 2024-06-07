アーバンリサーチドアーズ

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2016年3月10日(木) URBAN RESEARCH DOORS アミュプラザ小倉店 NEW OPEN ... 2016年3月10日(木) URBAN RESEARCH DOORS アミュプラザ小倉店 NEW OPEN ...



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アーバンリサーチドアーズのコットンバックタックプルオーバーです。カラー グリーンサイズ M試着のみで自宅保管しておりました。以下サイトから引用しております。人気のバックタックプルオーバーを、キレイ見えするシルキータッチなコットン生地でご用意しました。前後に入ったタックがコクーンシルエットを生み、膨らみすぎない程よい立体感を実現。反対に顔周りはシンプルに仕上げ、ボートネックやスッキリとした袖のボリュームがメリハリのある上品な雰囲気を演出してくれます。また、前の着丈を後ろよりも少し短めに設定しているためバランス調整としてフロントインもしやすく、ワイドパンツやギャザースカートなどでも体に合った着方が可能。カットソーながらもカジュアルダウンしないよう仕上げた定番のプルオーバーは生地違い・色違い・袖丈違いで毎シーズン持っていただきたいアイテムです。