ビビアン・ウエストウッド　がま口エナメル財布　ブラック　エナメル　レディース

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商品詳細
●ヴィヴィアン・ウエストウッドの がま口エナメル財布です。●型番は、212VW5440NSQ02です。●ブラック エナメル レディース 折り財布 カラー...ブラック財布形/開け口...三つ折り,ミニ財布(ミニウォレット)※プレゼント用に専用袋をお付けします。よろしくお願いいたします。#ヴィヴィアン#ビビアン☆
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