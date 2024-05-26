ポケットパール付ジャンパースカート Bou Jeloud ブージュルード

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ポケットのパールがさりげなく目立つジャンバースカート。■POINT美シルエットなパールジャンパースカート。シンプルなジャンパースカートにポケットパールを配し、華やかさとアクセントをプラス。深めのVネック開きで首回りがすっきりとしているので、レイヤードしやすく上品な印象に。バックスリットが入っているので足さばきもしやすく、足元の抜け感をプラス。きちんと感のある印象で、インナー次第でカジュアルやフェミニン、キレイめなど様々なシーンに活躍してくれます。■FABRICサイドの切り替えがシルエットを美しく演出。程よいとろみのある素材で上品見え、かつカジュアルスタイルにも◎ストンとしたシルエットで体のラインを拾わないのも嬉しいポイントです。■COORDINATEハイネックや襟付きのブラウス、ニットやTシャツなど、インナーを変えれば季節問わずロングシーズン着用可能。セレモニーなどオケージョンシーンにもおすすめなワンピースです。メローやシースルーのトップスと合わせると旬なスタイリングに仕上がります。幅広い大人スタイルが楽しめる一枚です。…………………裏地:なし透け感:なしポケット:あり伸縮性:ややあり…………………