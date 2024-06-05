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【美品】マークジェイコブス 2wayバッグ
商品番号 D22898729565
商品名

【美品】マークジェイコブス 2wayバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 5,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】MARCJACOBSハンドバッグ　　　　ショルダーバッグ2way☆とても柔らかいレザーで使いやすいです。☆内部は鮮やかなオレンジで映えます！☆間口は2点マグネット使用で安心です。☆長財布・ペットボトル・A4サイズ入ります☆ハンドルなど使用感無く、全体的に　とてもきれいで、まだまだ長くご使用頂けます☆大手ブランド買取店にて購入しましたが　使用しないために出品いたします。※下部辺りや下部角など、極めて薄く汚れが　ありますが、よく見ないと分からない程度です　詳細は写真にてご判断をお願いいたします。【カラー】ホワイト✕オレンジ(内部)【サイズ】タテ31cm　　　　　ヨコ26cm　　　　　マチ11cm　　　　　ハンドル34cm　　　　　ショルダー65cm※平置き実寸・素人採寸です。【ポケット】内ポケット(ファスナー使用)✕１【素材】レザー※used品、自宅保管のご理解をお願いいたします※コンパクトにして発送させていただきます。#MARCJACOBS　#MARCJACOBSバッグ　#MARCJACOBSショルダーバッグ　#マークジェイコブス　#マークジェイコブスバッグ　#マークジェイコブスショルダーバッグ　#レディースバッグ　#レディースショルダーバッグ　#バッグ　#ショルダーバッグ　#通勤バッグ　#通勤グッズ　#カジュアルバッグ　#カジュアルグッズ　#レディース　#レディース小物
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