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未使用七分袖ワンピース
商品番号 C91474221934
商品名

未使用七分袖ワンピース
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋口カラー：チャコールサイズ：36カットソー素材定価：29000(税抜き)昨年春に購入。未使用でクローゼット保管しておりましたが、丈が長い為、裾がシワになっております。返品等はお受けできませんので、ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln489002.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement400699.html
http://narcologia.ru/goods/unusable497774.html

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