未使用七分袖ワンピース

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商品詳細
柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋口カラー：チャコールサイズ：36カットソー素材定価：29000(税抜き)昨年春に購入。未使用でクローゼット保管しておりましたが、丈が長い為、裾がシワになっております。返品等はお受けできませんので、ご了承下さい。
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