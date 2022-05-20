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- 専用！3着セット♪オンワード Feroux 半袖カットソー
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商品詳細
オンワードFerouxフェルゥの春夏物トップス３着セットです。いずれも汚れやシミ等はありません。全てMサイズ相当、高校生・大学生や20代ＯＬ向きです。１．ピンクのフリル半袖カットソー 袖がフリル、首の後ろ側がドロップデザインになっています。２．薄いサーモンピンクの半袖カットソー ストレッチの効いたカットソー素材で、デコルテ部分が二重のデザインで、肩がパフスリーブになっています。３．白の半袖カットソー シンプルですがストレッチの効いた生地で、首周りが二重のデザインです。お値下げ不可、単品でも出品してますが、こちらの方がお得なお値段に設定しています。サイズや状態等の詳細はコメントください。柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏カラー···ピンク、ホワイト袖丈···半袖
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