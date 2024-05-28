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tomorrowlandGALERIEVIEワンピース着丈 約122cmコットン100袖丈···袖なし柄・デザイン···無地カラー···オレンジ一昨年、tomorrowlandで購入。未着用です。肌触りの良い薄手のコットンです。夏に映える綺麗なオレンジ色です。前、後ろどちらもお召しいただけます。小さく畳んで発送いたします。シワがつく事をご容赦ください。新品、未使用ですが、一旦人手に渡った物です。中古品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。どうぞ宜しくお願いいたします。