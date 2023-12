HARMONIES QUANTUM WALLET “SAKI” WHITE

話題のハーモニーズSAKIシリーズの長財布白色です。シュリンクレザーにダブルステッチのマトラッセデザイン、ゴールドのスタッズのついた豪華なデザインです。中身の龍体文字フトマニ図クォンタムマネーとSAKIレリーフコインもそのままでお譲りいたします。サイズは素人採寸で横20×縦11×厚さ3センチです。いただきものですので、あまり商品に詳しくありません。是非使っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。購入時の金額¥88,000カラー···ホワイト



