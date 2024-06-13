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【新品・未使用】CHIOCCIOLA キオッチョラ ウォレットショルダー
商品番号 T42605379041
商品名

【新品・未使用】CHIOCCIOLA キオッチョラ ウォレットショルダー
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●CHIOCCIOLAキオッチョラショルダー●新品未使用。●税込定価15,400円●カラー：ブラウン●付属品：箱無し※ショルダーは取り外し可能ですので、普通のお財布として使用できます☺︎1：大容量の中身が一目瞭然大きく開く中身は、カードスロットの他、2層の札入れ、マチ付きの小銭入れなど多彩なポケットで使いやすい。2：仕分けもしやすい蛇腹式のカードスロット以外にも、カードサイズのポケットを設け、仕分けしやすいです。3：外側のファスナーポケット、外にもファスナーポケットを付属。鍵の収納、外貨と分けるときも重宝します。4：オープンポケット前面にもオープンポケットをつけ、チケットなどすぐ取り出したいものを収納可能。素材/表地：牛革裏地：ポリエステル、PU仕様/内側：カードポケット×25、札入れ×2、　　　　　　ファスナー式小銭入れ×1　　外側：ファスナー式小銭入れ×1、オープンポケット×1サイズ/（約）本体：縦10.5×横20×マチ2ｃｍ　ショルダーベルト：110〜126cm（取外し可）重さ/（約）230gあくまでも自宅保管ですのでご理解のほどお願いいたします。
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