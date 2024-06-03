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本真珠　ロング丈玉5mトップ南洋真珠玉11m金具シルバー925pat
商品番号 V77142029911
商品名

本真珠　ロング丈玉5mトップ南洋真珠玉11m金具シルバー925pat
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 29,526 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...その他シルバーカラー...ホワイト本真珠5mトップ南洋真珠11mを使ったロングサイズの本真珠と南洋真珠使いの綺麗な本真珠のネックレス金具シルバー925patサイズ　長さ約127cm金具は別5mmと11mm玉使い
http://narcologia.ru/goods/calling362250.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild906852.html
http://narcologia.ru/goods/recommended142390.html

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