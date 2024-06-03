材質...その他シルバーカラー...ホワイト本真珠5mトップ南洋真珠11mを使ったロングサイズの本真珠と南洋真珠使いの綺麗な本真珠のネックレス金具シルバー925patサイズ 長さ約127cm金具は別5mmと11mm玉使い



本真珠 ロング丈玉5mトップ南洋真珠玉11m金具シルバー925pat-



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