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✨美品　マイケルコース　サッチェル　2way　ショルダーバッグ　スタッズ　赤
商品番号 C83105679989
商品名

✨美品　マイケルコース　サッチェル　2way　ショルダーバッグ　スタッズ　赤
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムマイケルコースサッチェルハンドバッグ肩掛けMICHAELKORSショルダーバッグスタッズレッド○サイズ　タテ　２０cmヨコ　２４cmマチ　９.５cmハンドル高さ　１３cmショルダー長さ　１００〜１１０cm○カラーレッド　赤オレンジ○素材レザー　本革状態：底面に僅かに薄汚れがありますがその他目立つ汚れもなく革の状態もとても良好で外観、内側ともに美品です。気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○付属品ショルダーストラップ○購入先AACD加盟店鑑定済みブランドショップ●県の公安委員会より古物商の許可を受けて販売していますので、安心してお買い求めください。【愛知県公安委員会許可:第541042108800号】素材···牛革(本革)カラー···レッド種類···その他ショルダーバッグ
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