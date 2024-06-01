非売品 シャネル キラキラ バッグ ブラック

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新品未使用、早いほうが勝ちです！！！サイズ縦13CM横24CMマチ8CM【注意事項】すり替え等トラブル防止の為、返品は出来かねます。「非売品/ノベルティー」になります。「非売品/ノベルティ」の性質上細かな傷汚れスレがある可能性あり、理解出来る方のみ、ご購入をお願い致します。またノベルティーの為縫製などブティック品のクオリティーをお求めの方は購入をお控え下さい。