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非売品 シャネル キラキラ バッグ ブラック
商品番号 W36059237155
商品名

非売品 シャネル キラキラ バッグ ブラック
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、早いほうが勝ちです！！！サイズ縦13CM横24CMマチ8CM【注意事項】すり替え等トラブル防止の為、返品は出来かねます。「非売品/ノベルティー」になります。「非売品/ノベルティ」の性質上細かな傷汚れスレがある可能性あり、理解出来る方のみ、ご購入をお願い致します。またノベルティーの為縫製などブティック品のクオリティーをお求めの方は購入をお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/passionate826813.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador666206.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador985906.html
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