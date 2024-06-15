リバティボータイブラウス

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商品詳細
色...グリーン袖丈...長袖柄・デザイン...リボン/ボウタイ素材...コットン(綿)タナローンリバティプリントで作りました。平おきで計り、単位は㎝です。多少の誤差はあります。着丈65胸幅60肩幅42袖丈66袖口11特徴は画像を参考にしてください。購入後はノークレームノーリターンでお願い致しますハンドメイドにご理解のある方のご購入を希望します。発送は折りたたんでいたします。どうぞよろしくお願い致します
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