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リバティボータイブラウス
商品番号 S85830284639
商品名

リバティボータイブラウス
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色...グリーン袖丈...長袖柄・デザイン...リボン/ボウタイ素材...コットン(綿)タナローンリバティプリントで作りました。平おきで計り、単位は㎝です。多少の誤差はあります。着丈65胸幅60肩幅42袖丈66袖口11特徴は画像を参考にしてください。購入後はノークレームノーリターンでお願い致しますハンドメイドにご理解のある方のご購入を希望します。発送は折りたたんでいたします。どうぞよろしくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/moisture14569.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect680670.html
http://narcologia.ru/goods/tenet909063.html
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