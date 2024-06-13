⭐︎新品⭐︎トプカピ ショルダーバッグ ワンショルダー ミニショルダー サコッシュ

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商品詳細
BreathTOPKAPIブレストプカピRIPPLEリプルスリムミニショルダーバッグ定価14300円日本製カラーチャコールグレー素材ポリ塩化ビニルアクリル牛革裏地レーヨンサイズ横上辺29㎝下辺20㎝高さ17㎝マチ11.5㎝開閉ファスナーポケット内側ファスナーポケット1付属品底板、ショルダーベルト公式サイトよりカジュアルにもきれい目にも合わせやすい、エフォートレスなショルダーバッグ。太めのショルダーストラップが、スタイリングの抜けとなる、ラフなムードを加算します。軽快に持てる小ぶりなルックスながらも、広めのマチがあることで見た目以上に優れた収納力を発揮。天面ファスナーで、荷物がこぼれる心配や中身が見えることもなく防犯面も安心。デイリーにはもちろん、レジャーやトラベルなどアクティブなシーンにもおすすめです。マザーズバッグのサブとしても！⭐︎リプル…PVCにさざ波のような型押しを施した、クールな表情が人気のシリーズ。傷や汚れが目立ちにくく軽量で、デイリーユースに最適⭐︎色違いでいくつも購入しましたが、こちらの色はタグ付き新品のままです。速達手渡しのレターパックプラスでお送りします。ヴィオラドーロガリャルダガランテユナイテッドアローズアパルトモンイエナエルベシャプリエドゥーズィエムクラスバーニーズニューヨークイアクッチキャロルジェイロンシャンマルコマージマルティニークオーエーディーニューヨークジャンニノターロエストネーションスタウドジャンニキアリーニリパーニお好き方も
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