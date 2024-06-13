バッグインバック インナーバッグ トートバッグ用 ケリー ブラウン KL28

ご覧頂きありがとうございます✨新品未使用✨送料無料✨即購入OK◽︎日本語の説明書がついてない場合があります◽︎保証書が付いていても個人間の取引になりますので対象外になります❗️◽︎家電の通電·動作確認はしていません購入前に必ずプロフィールをお読みください#Asksty_生活用品♡.*・。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。・*.♡DGAZバッグインバックインナーバッグ高級シルクサテントートバッグ用ケリーブラウンKL28【サイズ】KL28【素材】高級シルクで作られて、滑らかな手触り、なるべく軽め、単体で自立できて、しっかりとした作りなので、バックの型崩れも予防できる。出掛ける日の鞄や服装に合わせて、楽しくコーディネートしていただける。ブランドバックにピッタリ！【手作り】DGAZインナーバッグは手作り、品質に拘っている製品。ご購入の前に、サイズを確認お願いします。ご利用のバッグに入れるか確認の上ご購入お願いします。【収納簡単】バックの中をすっきり整頓。仕切りのポケットで小物まで収納でき、必要なものを簡単に見つけて、鞄の中にゴチャゴチャにならぬ、スペースを十分利用できて、1つにまとめられて、出掛ける際にそのまま別のバッグに入れ替えらるで便利。【高級バックにおすすめ】お気に入りの素敵なバックの中身は、カギ、化粧品の割れや汚れから守れる。やわらかい生地で皮製品などに対して傷つきません。高級バッグでも安心に使えないバッグインナーバッグ。g162$$3999T-8



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