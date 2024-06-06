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【激レア逸品】FENDER JAPAN / ST57-95LS RED
商品番号 J25387202511
商品名

【激レア逸品】FENDER JAPAN / ST57-95LS RED
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 31,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···Stratocasterブランド　：FenderJapanアイテム名：エレキギター型番　　　：ST54-95LS製造年　　：1989～1990年代製造国　　：日本製シリアルNo：J028746音出し時問題ありませんでした。古いアイテムですのでネックやボディに打痕キズ欠けブリッジ錆ありますが、使用上には問題ないかと思いますが中古品の為神経質な方にはお勧め致しかねます。アーム等付属品はございません。滅多に見かける事の無いレアアイテムですのでこの機会に是非！
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