シンゾーン　THE SHINZONE CHRYSLER PANTS

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サイズ:Pカラー グレーウエスト73ヒップ107股上27.5股下70裾巾21.5ZOZOTOWNにて購入し一回のみ短時間使用してます。サイズは1番小さいサイズで、160㌢普通体型で引きずらない程度のすっきりしたサイズ感ではけます◎古着屋で見つけた２タックが懐かしいおじさんパンツ。ハイウエストが定着している今、腰履きという新しいバランスはワードローブに迎えたい1着。メンズ工場で作ったマーベルト仕立てでありながら、ポリエステルの生地を使うことでホームクリーニングが可能という優れもの。同系色のニットとのワントーンコーデはもちろん、シャツをインしたメンズライクなスタイリングにもオススメです。