JANE CARR The Luxe ジェーンカー カシミヤ 大判ストール

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商品詳細
他でも出品しております。購入前にコメントお願い致します。商品名JANECARRTheLuxeジェーンカーカシミヤ大判ストールフリンジブラウン定価49500円2021年購入サイズ約105㎝×約215cm素材写真にてご確認ください。お品物について付属品：無し状態【10段階中8程度】特に目立った汚れ等の無い美品のお品物です。よろしくお願い致します。
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