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therampage セット　川村壱馬　吉野北人　メンプロ　アクスタ　フォトキー
商品番号 N89392926886
商品名

therampage セット　川村壱馬　吉野北人　メンプロ　アクスタ　フォトキー
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 30,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jr.exileのセットになります。ファン卒するため出品いたしました。写真は実際にお送りするものの一部です。私はランペのスリボ推しだったのでランぺが一番多めになります※背景ありのクリチャなどは2枚目には含んでおりませんがお付けします。2枚目の写真はスリボ＋長谷川慎と藤川樹のグッズのみの写真になります写真には写っていませんが川村壱馬のブランケット、BOTアクスタ、吉野北人のバースデークリアチャームなどもお付けまします。初期のBOTカードはランペだけで20枚ほどございます。他にも色々ございますがありすぎて書ききれませんでした。このセットには他グループにおいても亜嵐や涼太、勇征や堀なつなど相場高めメンバーばかり入っておりますのでかなり喜んでいただけるセットになっておりますオリジナルグッズも含んでおりますが、必要ない場合は捨ててください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln506302.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming232892.html
http://narcologia.ru/goods/displease876131.html
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