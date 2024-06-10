[ETERNEL] 本革　グレー　ショルダーバック　高級品

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございますすべて１品物になります早い者勝ちです毎日コツコツ出品中チェックしてみて#ペコちゃん一覧バック集めました#ペコちゃんバック一覧ETERNELのハンドバッグでカラーはグレーです。誕生日プレゼントでプレゼントしてもらいました半年使用しました写真10汚れがあります革が馴染んで いい感じだとおもいます●サイズ：縦幅31cm横幅36cmマチ9cm●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。毎日コツコツ出品中#ペコちゃん一覧#ペコちゃんバック一覧コツコツ出品していきますカラー···ベージュ