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レアイヴサンローラン　二つ折り財布
商品番号 K54091440801
商品名

レアイヴサンローラン　二つ折り財布
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イブサンローラン　リヴゴーシュの財布です。数回使いました。状態は写真にてご確認ください。キャンパス地となります。ピンクのハートが可愛いです。出回りも少なくかなりレア商品です。あくまで中古となります。神経質な方、新品未使用品を望まれる方は購入お控え下さい。イヴサンローランサンローランイヴサンローラン財布イブサンローランハートハート財布ピンクハート財布ハートレア財布希少財布
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