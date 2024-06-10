レアイヴサンローラン　二つ折り財布

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商品詳細
イブサンローラン リヴゴーシュの財布です。数回使いました。状態は写真にてご確認ください。キャンパス地となります。ピンクのハートが可愛いです。出回りも少なくかなりレア商品です。あくまで中古となります。神経質な方、新品未使用品を望まれる方は購入お控え下さい。イヴサンローランサンローランイヴサンローラン財布イブサンローランハートハート財布ピンクハート財布ハートレア財布希少財布
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