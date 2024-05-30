銀座かねまつ　ショルダーバッグ

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商品詳細
2021年に購入したショルダーバッグです。取り外しのできるショルダー紐が付いています。折り畳んだことはありませんが、折り畳めむ事が出来るようになっています。カラー：ブラック素材：型押し(本革) ヘアーステア幅：29センチ高さ：9センチマチ：13センチ立上り：16センチ重さ：474グラム日本製カラー···ブラック柄・デザイン···その他素材···本革素材···牛革(本革)
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